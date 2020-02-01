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Владимир Путин заявил о готовности поддержать Китай в борьбе с коронавирусом

1 февраля в 15:09 120 просмотров

Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Со словами поддержки и сочувствия он направил телеграмму главе КНР Си Цзиньпину.

Как сообщается на сайте Кремля, российские ведомства «ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы».

Президент выразил уверенность, что принимаемые китайскими властями меры помогут остановить распространение вируса и минимизировать ущерб от него.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее сообщал, что правительство поручило Минпромторгу, МЧС и МИДу проработать вопрос о гуманитарной помощи Китаю, пишет РБК.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/62701/photos/63153

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