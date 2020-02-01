Владимир Путин заявил о готовности поддержать Китай в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Со словами поддержки и сочувствия он направил телеграмму главе КНР Си Цзиньпину.

Как сообщается на сайте Кремля, российские ведомства «ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы».

Президент выразил уверенность, что принимаемые китайскими властями меры помогут остановить распространение вируса и минимизировать ущерб от него.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее сообщал, что правительство поручило Минпромторгу, МЧС и МИДу проработать вопрос о гуманитарной помощи Китаю, пишет РБК.