Скандинавская ходьба: плюсы для здоровья

В парках и скверах Пензы можно увидеть людей, занимающихся ходьбой со специальными палками. Данный вид ходьбы получил название скандинавской, потому что она зародилась в странах Скандинавии, а, вернее, — в Финляндии.

Скандинавскую ходьбу с палками можно назвать вариантом уличного фитнеса, лечебной физкультурой, а также видом спорта и отличной альтернативой активного отдыха. Заключается она в том, что человек надевает удобный для движения спортивный костюм, обувает ноги в кроссовки с гибкой прочной подошвой, берет в руки специальные палки и отправляется вышагивать по парку, лесу, городским улицам.

Изначально ею пользовались скандинавские лыжники-профессионалы, чтобы не растерять за лето свое спортивное мастерство и сохранить в надлежащем тонусе мышцы. Затем на финскую ходьбу с палками обратили внимание доктора, и она обрела еще одну функцию — восстановление и поддержание состояния здоровья людей с болезнями опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

А в 90-х годах прошлого века этот вид ходьбы завоевал почти весь мир и получил статус самостоятельного вида спорта.

Освоить технику этой ходьбы совсем несложно, а заниматься могут здоровые и больные, молодые и пожилые, взрослые и дети и даже беременные женщины.

Современная медицина считает этот вид спорта полезным, ведь он способствует поддержанию в хорошем тонусе и состоянии 90% всех мышц тела. При таком движении усиливается циркуляция крови, увеличивается дыхательный объем легких, за счет чего улучшается питание и снабжение кислородом всего организма.

В результате, начинает активнее работать головной мозг, повышается уровень общего настроения, физического самочувствия и жизненных сил. Интенсивно работает сердце, что способствует укреплению миокарда и предотвращению многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Скандинавская ходьба укрепляет дыхательную мускулатуру, приводя в порядок дыхательную систему: исчезает одышка, повышается сопротивляемость к ОРЗ и гриппу, бронхитов, снижается частота приступов у больных бронхиальной астмой и эмфиземой легких. Восстанавливается работа позвоночника и суставов, укрепляется мышечный корсет, за счет чего выравнивается осанка, снижаются проявления остеохондроза, артритов, артрозов и других заболеваний органов движения.



Физическая активность улучшает обменные процессы, способствует сжиганию лишних калорий, повышению энергетического тонуса и прекрасно помогает сбросить вес, создавая красивую фигуру. Несомненно, все эти прекрасные изменения поддерживают отличное настроение и радость от свободы движения. Все это помогает побеждать разные жизненные неприятности и бороться со стрессом и депрессией.

Во всех районах области созданы оздоровительные группы занятий по скандинавской ходьбе, подготовлены инструкторы по обучению технике скандинавской ходьбы, проводятся семинары и мастер-классы.

Обучение правилам скандинавской ходьбы крайне необходимо пройти каждому, кто желает ею заняться, чтобы не нанести вред своему здоровью, занимаясь, казалось бы, легкой и доступной процедурой.

Препятствием к занятиям скандинавской ходьбой у людей преклонного возраста считается развитие гипертонического криза, приступы или обострения болезней сердца, любые инфекционные заболевания, серьезные изменения в структуре мышц и суставов. Словом, те состояния, при которых необходимо соблюдать постельный режим, избегать излишних перегрузок.

В большинстве случаев, за исключением суставных деструкций, состояния эти временные, так что впоследствии можно будет снова вернуться к занятиям любимыми прогулками с палками в хорошей компании единомышленников.

Занятие скандинавской ходьбой — это огромная польза для здоровья, и вред от нее может быть лишь от неправильного подхода.

Если вы еще не выбрали, каким видом двигательной активности заниматься для сохранения и поддержания своего здоровья, то стоит обратить внимание на скандинавскую ходьбу, которой можно заниматься в течение всего года.