Владимира Путина назвали самым красивым мужчиной страны

Сервис по поиску работы Superjob назвал самых привлекательных, по мнению россиян, мужчин. Лидером опроса стал президент Владимир Путин.

В опросе приняли участие 2000 человек, доля мужчин и женщин была равной. Самым привлекательным главу государства назвали 19 процентов мужчин и 18 процентов женщин, пишет «Вечерняя Москва».

Женщины на второе место поставили актера Александра Петрова (4% голосов), на третье — главу МИД Сергея Лаврова и актера Данилу Козловского (3%).

Мужчины вторую сточку рейтинга отдали ведущему Дмитрию Нагиеву — 2%. Отмечается, что каждый пятый мужчина называл самым красивым себя самого.

В пятерке лидеров также оказался политик Владимир Жириновский.