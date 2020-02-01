Съемки передачи «1 студия» по положениям послания президента
Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван
Городской транспорт. Фотозарисовка
Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
Наши новости
Синоптики пообещали похолодание в начале февраля
Владимир Путин заявил о готовности поддержать Китай в борьбе с коронавирусом
Минтруд опроверг информацию о введении нового порядка увольнения
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Роспотребнадзор призвал россиян ограничить участие в массовых мероприятиях
Жителей России предупредили о новой разновидности клопов
В России появились первые заболевшие коронавирусом
Россияне перейдут на электронные чеки
В Россию перестали возить смартфоны из Китая
В России в 6 раз увеличат штрафы для водителей

Владимира Путина назвали самым красивым мужчиной страны

1 февраля в 17:59 158 просмотров

Сервис по поиску работы Superjob назвал самых привлекательных, по мнению россиян, мужчин. Лидером опроса стал президент Владимир Путин.

В опросе приняли участие 2000 человек, доля мужчин и женщин была равной. Самым привлекательным главу государства назвали 19 процентов мужчин и 18 процентов женщин, пишет «Вечерняя Москва».

Женщины на второе место поставили актера Александра Петрова (4% голосов), на третье — главу МИД Сергея Лаврова и актера Данилу Козловского (3%).

Мужчины вторую сточку рейтинга отдали ведущему Дмитрию Нагиеву — 2%. Отмечается, что каждый пятый мужчина называл самым красивым себя самого.

В пятерке лидеров также оказался политик Владимир Жириновский.

Фотография: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62592/photos/62952

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...