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Имена финалистов «Лидеров России» от ПФО станут известны 2 февраля

2 февраля в 08:50 110 просмотров

В Нижнем Новгороде начинает свою работу заключительный день полуфинала конкурса «Лидеры России» (18+), который является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». За право выхода в суперфинал борются девять пензенцев.

В полуфинал по итогам повторного тестирования было допущено 282 конкурсанта. 2 февраля они продолжат проходить очные испытания — аналитические деловые игры, в ходе которых лидерские навыки участников будут оценивать эксперты. Вторая половина дня будет отдана нетворкингу.

Напомним, в отличие от прошлых лет, в 2020-м имена тех, кто пройдет в суперфинал, огласят публично в ходе торжественного мероприятия, завершающего работу площадки. Эксперты отберут ТОП-30 участников из округа, которые продолжат бороться за победу в Сочи.

Ранее заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова на площадке конкурса беседовала с представителями Пензенской области, которые поделились впечатлениями от прохождения первых испытаний, рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться, и оценили свои шансы на выход в заключительный, всероссийский этап «Лидеров России». Итоги беседы с участниками мы публиковали ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Также информагентство выяснило у ведущего эксперта площадки Алексея Григорьева, каков главный критерий оценки конкурсантов.


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