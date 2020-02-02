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В пензенском кафе мужчину закололи старинным клинком

2 февраля в 09:48 326 просмотров

22-летнего жителя Пензы будут судить за убийство приятеля, пытавшегося защитить человека.

Установлено, что в ночь на третье ноября компания из пяти человек выпивала в кафе на улице Медицинской. 22-летний-парень попросил приятеля дать ему сигарету, и ему не понравилось, как тот этот сделал. По мнению пензенца, это было слишком пренебрежительно. Разгорелся конфликт.

«Парень сходил домой за клинком имевшейся у него штык-сабли от французской винтовки XIX века, вернулся в кафе и попытался напасть на обидчика», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Вмешался третий мужчина из компании, он хотел защитить приятеля, но получил тычок клинком в спину. От полученной раны 37-летний пострадавший умер на месте.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.


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