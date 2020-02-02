В Средней Елюзани пожар унес жизнь мужчины

В Городищенском районе Пензенской области произошел пожар. Есть жертва и пострадавший.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 1 февраля в 18:46. На улице Прогонной загорелся деревянный жилой дом площадью 60 кв. м.

«Погиб хозяин дома — мужчина 1962 года рождения. И пострадал мужчина 2001 года рождения», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины пожара устанавливают специалисты.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе — при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.