Мария Львова-Белова прошла в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Вечером 2 февраля на торжественном закрытии полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» были названы имена тех, кто поборется за победу на заключительном, всероссийском этапе. В ТОП-30 лучших управленцев Поволжья вошла представительница Пензенской области Мария Львова-Белова.

Исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова вышла в суперфинал конкурса. Ее также удостоили награды в специальной номинации.

Сразу после завершения церемонии оглашения списка финалистов она поделилась эмоциями с заместителем главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анной Балашовой, которая работает на площадке.

«Ощущения нереальные. Когда мне дали номинацию «Герой Лидеров «России», я немного расслабилась — подумала, что не прошла. Подумала, что не может быть сразу несколько наград. Я уже начала болеть за пензенцев с твердой уверенностью, что кто-то из них точно пройдет. И, конечно, у меня буря эмоций, это нереальные ощущения.

Я знаю, что сейчас многие подумают, что я прошла в финал, потому что у меня девять детей, Алексей Комиссаров об этом сказал в самом начале. Но мне очень хочется верить, что в этом конкурсе я действительно показала хороший результат. В числе 30 победителей было два человека, с которыми я на разных этапах сидела за одним столом, оба подошли ко мне и сказали: «Мы знаем, что ты победишь, потому что ты реально крутая». Мне было это очень приятно. Теперь буду представлять Пензенскую область в суперфинале в Сочи, который состоится в конце марта», — рассказала пензячка.

Кроме представительницы Пензенского региона, в суперфинал вышли семь участников из Республики Татарстан, шесть — Башкортостан, три представителя Нижегородской области, четыре — Республики Чувашия, по два — из Самарской и Оренбургской областей, Республики Мордовии, по одному — из Марий Эл, Саратовской области и Пермского края.

Пензячке предстоит представить свой округ на суперфинале, который состоится в Сочи (18+). Напомним, полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — проходил в Нижнем Новгороде с 31 января по 2 февраля. По итогам повторного тестирования до участия в нем было допущено 282 управленца, из них девять представителей Пензенской области.

Ранее заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова, работавшая на площадке, побеседовала с пензенскими управленцами. Об их впечатлениях от участия в очных испытаниях конкурса можно почитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. О главном критерии, по которому ведущий эксперт площадки оценивал конкурсантов, можно почитать, пройдя по этой ссылке.