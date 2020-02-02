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Молодой пензенец потерял деньги в интернете

2 февраля в 10:21 206 просмотров

22-летний житель Пензы обратился в полицию по факту мошенничества.

Парень рассказал, что на оном из известных сайтов нашел объявление о продаже мобильного телефона. Он связался с продавцом и договорился о предварительной оплате за товар.

«Незнакомец прислал ссылку для оплаты через интернет. Заявитель перешел по ней, ввел реквизиты банковской карты и перечислил 10 тыс. рублей, после чего объявление было удалено, а контактный телефон, указанный там, отключен», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции советуют пензенцам обращать внимание на признаки потенциально опасной сделки. Если продавец просит предоплату или полную стоимость, то это не дает никаких гарантий того, что вы получите товар.


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