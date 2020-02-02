Журналисты ПФО увидели конкурс «Лидеры России» глазами участников

Заключительный день полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2 февраля начался с деловой аналитической игры. Напомним, за победу на окружном этапе борются девять пензенцев. За ходом испытания, вопреки обыкновению, смогли наблюдать представители СМИ округа.

Отметим, что содержание очных испытаний, которые проходят участники конкурса, составляет тайну и не подлежит огласке. Соответственно, журналистам запрещено находиться в зале в процессе выполнения управленцами заданий. Однако на сей раз организаторы решили сделать для прессы исключение: журналистам не только разрешили наблюдать за происходящим, но и самим поучаствовать в игре. Для 10 представителей СМИ выделили дополнительный, 30-й стол, и они приступили к выполнению заданий.

Сначала каждой команде было необходимо назвать причины, которые могут лежать в основе проблемы взаимодействия городов-миллионников округа, которая, по мнению организаторов, действительно имеет место. Нужно было записывать на стикерах все идеи, не критикуя друг друга и стремясь к тому, чтобы перечислить максимальное количество причин. На эту работу отводилось семь минут.

Далее участникам игры предложили объединить причины проблемы в группы по принципу сходства. Сделать это нужно было в течение 20 минут.

В настоящее время конкурсанты выделяют ключевые причины проблемы. Игра продлится до 11:25. Напомним, все задания направлены на выявление самых инициативных участников, умеющих эффективно работать в команде.

О главном критерии, на который обращают внимание эксперты при оценке работы управленцев в командах, информагентству ранее рассказал центральный ведущий эксперт «Лидеров России» Алексей Григорьев.

Напомним, полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал 31 января, вечером 2 февраля станут известны имена тех, кто пройдет в суперфинал (18+). Лучшие управленцы Пензенской области поделились с информагентством впечатлениями от прохождения первых очных испытаний полуфинала. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.