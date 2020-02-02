Журналисты ПФО увидели конкурс «Лидеры России» глазами участников

Отметим, что содержание очных испытаний, которые проходят участники конкурса, составляет тайну и не подлежит огласке. Соответственно, журналистам запрещено находиться в зале в процессе выполнения управленцами заданий. Однако на сей раз организаторы решили сделать для прессы исключение: журналистам не только разрешили наблюдать за происходящим, но и самим поучаствовать в игре. Для 10 представителей СМИ выделили дополнительный, 30-й стол, и они приступили к выполнению заданий.
Сначала каждой команде было необходимо назвать причины, которые могут лежать в основе проблемы взаимодействия городов-миллионников округа, которая, по мнению организаторов, действительно имеет место. Нужно было записывать на стикерах все идеи, не критикуя друг друга и стремясь к тому, чтобы перечислить максимальное количество причин. На эту работу отводилось семь минут.
Далее участникам игры предложили объединить причины проблемы в группы по принципу сходства. Сделать это нужно было в течение 20 минут.
В настоящее время конкурсанты выделяют ключевые причины проблемы. Игра продлится до 11:25. Напомним, все задания направлены на выявление самых инициативных участников, умеющих эффективно работать в команде.
О главном критерии, на который обращают внимание эксперты при оценке работы управленцев в командах, информагентству ранее рассказал центральный ведущий эксперт «Лидеров России» Алексей Григорьев.
Напомним, полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал 31 января, вечером 2 февраля станут известны имена тех, кто пройдет в суперфинал (18+). Лучшие управленцы Пензенской области поделились с информагентством впечатлениями от прохождения первых очных испытаний полуфинала. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.