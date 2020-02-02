Белозерцев: Храните и передавайте память о поколении победителей

2 февраля — день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев написал об этом на своей странице в Instagram.

«Сегодня — День воинской славы России — день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Свои жизни там отдали многие наши земляки. Пензенцы воевали на всех фронтах, освобождали нашу страну, Европу и дошли до Берлина. А в тылу ковали Победу женщины, старики и подростки. В эвакогоспиталях спасали бойцов медики. Это наша великая история, за которую заплачена огромная, страшная цена. Нет такой семьи, чтобы не опалило войной. Не забывайте, рассказывайте правду детям и внукам, храните и передавайте память о поколении победителей. Я призываю вас к этому, дорогие подписчики», — написал глава региона.

Также Иван Белозерцев сообщил, что на YouTube-канале Пензенской области к просмотру доступен фильм о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной.