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Белозерцев: Храните и передавайте память о поколении победителей

2 февраля в 11:59 158 просмотров

2 февраля — день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев написал об этом на своей странице в Instagram.

«Сегодня — День воинской славы России — день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Свои жизни там отдали многие наши земляки. Пензенцы воевали на всех фронтах, освобождали нашу страну, Европу и дошли до Берлина. А в тылу ковали Победу женщины, старики и подростки. В эвакогоспиталях спасали бойцов медики. Это наша великая история, за которую заплачена огромная, страшная цена. Нет такой семьи, чтобы не опалило войной. Не забывайте, рассказывайте правду детям и внукам, храните и передавайте память о поколении победителей. Я призываю вас к этому, дорогие подписчики», — написал глава региона.

Также Иван Белозерцев сообщил, что на YouTube-канале Пензенской области к просмотру доступен фильм о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной.

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Сегодня День воинской славы России-день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Свои жизни там отдали многие наши земляки. Пензенцы воевали на всех фронтах, освобождали нашу страну, Европу и дошли до Берлина. А в тылу ковали Победу женщины, старики и подростки. В эвакогоспиталях спасали бойцов медики. Это наша великая история, за которую заплачена огромная, страшная цена. Нет такой семьи, чтобы не опалило войной. Не забывайте, рассказывайте правду детям и внукам, храните и передавайте память о поколении победителей. Я призываю вас к этому, дорогие подписчики! Фильм о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной можно посмотреть на YouTube-канале Пензенской области.. .. #ВОВ #памятигероев #Пенза #Сталинград #АМЫИЗПЕНЗЫ

Публикация от Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza)

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

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