Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Владимир Путин поздравил патриарха с важной датой.

«11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, все общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству», — цитирует слова главы государства пресс-служба Кремля.

Патриарх поблагодарил президента за то, что в современных условиях служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями.

«По разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей», — отметил он.