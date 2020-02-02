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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

2 февраля в 12:32 76 просмотров

Президент страны Владимир Путин поздравил предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.

Владимир Путин поздравил патриарха с важной датой.

«11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, все общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству», — цитирует слова главы государства пресс-служба Кремля.

Патриарх поблагодарил президента за то, что в современных условиях служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями.

«По разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей», — отметил он.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/62710

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