Пензенцы почтили память жертв Сталинградской битвы

2 февраля у Мемориала воинской и трудовой славы пензенцев прошло памятное мероприятие. В нем принял участие и губернатор Иван Белозерцев.

Фотографии с места событий глава региона разместил в своем микроблоге в Twitter.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год Памяти и Славы, вспоминаем одно из самых главных событий Второй мировой войны. Сталинградская битва — крупнейшее и кровопролитнейшее сражение. Легендарный город на Волге, почти полностью разрушенный, не сдался врагу!» — написал Иван Белозерцев.