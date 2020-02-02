Пензенцы почтили память жертв Сталинградской битвы

Фотографии с места событий глава региона разместил в своем микроблоге в Twitter.
«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год Памяти и Славы, вспоминаем одно из самых главных событий Второй мировой войны. Сталинградская битва — крупнейшее и кровопролитнейшее сражение. Легендарный город на Волге, почти полностью разрушенный, не сдался врагу!» — написал Иван Белозерцев.
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год Памяти и Славы, вспоминаем одно из самых главных событий Второй мировой войны. Сталинградская битва-крупнейшее и кровопролитнейшее сражение. Легендарный город на Волге, почти полностью разрушенный, не сдался врагу! pic.twitter.com/Hv8hlUrKUx— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 2, 2020