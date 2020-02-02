Съемки передачи «1 студия» по положениям послания президента
Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван
Городской транспорт. Фотозарисовка
Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
Наши новости
Пензенцы почтили память жертв Сталинградской битвы
Белозерцев: Храните и передавайте память о поколении победителей
Пензенские поисковики просят откликнуться родственников бойца Федора Щенникова
Пензячка через 78 лет нашла потерявшуюся во время войны сестру
А мы из Пензы. Пример беру с прадеда
Губернатор поделился в Сети историей героя Сурского края Петра Мельникова
Иван Белозерцев рассказал о герое Пензенской области Федоре Серебрякове
Пензенцы смогут принять участие во всероссийском проекте «Лица Победы»
Пензенских ветеранов наградили юбилейными медалями
Белозерцев рассказал о Герое Пензенского края Иване Липилине

Белозерцев: Украсть нашу Победу — невозможно

2 февраля в 13:34 234 просмотра

В Пензе 2 февраля прошел митинг, посвященный 77-й годовщине Победы советских войск в Сталинградской битве.

К Монументу воинской и трудовой славы пензенцев пришли представители правительства Пензенской области и горадминистрации, Законодательного Собрания региона и Гордумы, партии «Единая Россия», ветеранских, общественных и молодежных организаций, учащиеся кадетских школ и члены юнармейского движения. Митинг открыл губернатор Иван Белозерцев.

«Сегодня, в год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем одно из великих ее сражений — Сталинградскую битву, которая вошла в историю как одна из самых кровопролитных. Это подвиг советского солдата, боровшегося за каждый дом, за каждую пядь родной земли. В этой битве участвовали и пензенцы, проявлявшие чудеса героизма», сказал он.

Губернатор отметил, то в настоящее время делаются циничные попытки переписать историю, украсть нашу Победу.
«Но это невозможно, потому что сила духа и самопожертвования наших отцов и дедов навсегда останутся в памяти человечества. Вечная слава героям Сталинграда!» — подчеркнул глава региона.

Участник Сталинградской битвы, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев отметил, что это святая для каждого фронтовика дата.

«Я был свидетелем пленения фельдмаршала Паулюса — это был растерянный человек, который понял, что фашистской Германии не победить в этой войне, не сломить нашу страну, наш народ», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Память павших почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к подножию Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/212905/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...