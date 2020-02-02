Пензенец рассказал о нападении собаки в Арбеково

Житель Пензы обратился в Сети к владельцам крупных собак, а также рассказал неприятную историю.

«Уважаемые владельцы собак крупных пород, следите за исправностью поводков и ошейников вашего питомца, а лучше одевайте намордник, если находитесь в местах, где ходят люди», — написал мужчина в посте одной из групп соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все произошло в микрорайоне Арбеково.

«На мою собаку (кокер спаниель) и жену напала собака бойцовской породы белого цвета, сорвавшись с поводка хозяина. Как только хозяин справился и оттащил своего пса, члены моей семьи убежали.

Мой пес получил раны, жена укушена за руку. Сегодня супруга весь день провела в больнице, так как неизвестно, привита собака или нет», — рассказал пензенец.

Мужчина призывает владельцев быть более ответственными и внимательными.

Намерены ли пострадавшие обращаться в правоохранительные органы в связи с инцидентом, неизвестно.

В России планируется ввести штраф от 3000 до 5000 рублей за выгул опасных пород собак без намордника. Соответствующая статья появится в главе КоАП «Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах», пишет ТАСС.