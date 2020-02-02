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Пензенец пытался вернуть долг силой и попал под статью

2 февраля в 14:49 192 просмотра

В полицию написал заявление о грабеже 19-летний житель Пензы.

Молодой человек пояснил, что одолжил у знакомого с криминальным прошлым 5000 рублей, но не вернул деньги. Они договорились о встрече ночью на улице Ватутина. 21-летний пензенец избил должника и взял у него мобильный телефон.

Полицейские нашли злоумышленника. Он во всем признался и рассказа, что причиной случившегося является постоянный перенос сроков возвращения долга. А потом парень и вовсе стал игнорировать его.

«Он пригласил нескольких общих знакомых пойти с ним, чтобы те стали свидетелями разговора с должником. В процессе общения кредитор понял, что тот отдавать деньги не собирается, и решил оказать на него давление. Отобранный телефон он собирался вернуть, когда знакомый отдаст 5000 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.


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