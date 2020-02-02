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В Пензе простятся с Почетным гражданином города Нинель Новосельцевой

2 февраля в 15:21 182 просмотра

Ушла из жизни Почетный гражданин города Пензы Нинель Новосельцева. Ей было 83 года.

Соболезнования родным и близким Нинель Александровне выражабт губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены облправительства, глава города Владимир Мутовкин, глава горадминистрации Андрей Лузгин.

«Роль Нинель Александровны в развитии Пензы и Пензенской области трудно переоценить. Со студенческих лет и до последнего дня она принимала самое активное участие в общественной и политической жизни региона, в судьбах многих людей, которым старалась оказать помощь и поддержку.

Нинель Новосельцева была лично причастна к строительству Дворца пионеров, организации праздников «Серпа и Молота», подготовке и проведению легкоатлетической эстафеты по улицам Пензы 9 мая, работала вместе с людьми на благоустройстве скверов и закладке их на Набережной р. Суры, проспекте Победы, при расчистке дна будущего Сурского водохранилища.

При содействии Нинель Александровны в Пензе появились многие знаковые социо-культурные объекты. В период ее работы в бюро обкома и горкома КПСС одобрен и реализован проект «День города», первый день рождения города состоялся 1 июня 1986 года.

Яркая, принципиальная, инициативная, Нинель Новосельцева навсегда вошла в историю Пензенской области.

Уход Нинель Александровны из жизни — это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память!» — сказано в никрологе.

Прощание с Нинель Новосельцевой пройдет 5 февраля в ритуальном зале городской больницы № 6.

Фотография: https://penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_zhiznennyy_put_ninel_novoseltsevoy_primer_nastoyashchego_sluzheniya_nashemu_gorodu_/

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