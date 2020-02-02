Михаил Швыдкой: Каждая отрасль требует серьезных управленцев

2 февраля, в заключительный день полуфинала «Лидеров России», который проходит в Нижнем Новгороде, состоялся брифинг госдеятеля и телеведущего, члена наблюдательного совета конкурса Михаила Швыдкого. Он рассказал журналистам ПФО о том, как за три сезона изменились участники, и ответил на вопрос, планируется ли в будущем дополнить конкурс новыми направлениями или треками.

По словам Михаила Швыдкого, за три года конкурс стал более зрелым и творческим. Изменились и причины, по которым управленцы приходят сюда попробовать свои силы.

«Изменился возраст участников, в этом году он расширился до 55 лет. Первый конкурс был более молодым, здесь же — люди более зрелые, которые уже получили определенный опыт в своей профессии. С другой стороны, нынешний конкурс — более живой, если угодно. Участники более свободны, как мне кажется. И вообще «Лидеры России» — не только попытка найти людей, которые могут решать сложные проблемы, и реализовать механизм социальных лифтов. Но это и попытка найти тех, у кого свежий взгляд на проблему. Кроме того, приблизительно 40% участников — это те, кто также заявлялся на первый и второй конкурсы. У них есть навыки, но, тем не менее, они вновь идут сюда. И не для того, чтобы их заметили, а чтобы самореализоваться», — рассказал член наблюдательного совета «Лидеров России».

«Сегодня главная битва проходит на поле образования, потому что сегодняшнему развитию нужны умы. Причем они должны быть готовы к самым разным вызовам. Прежде всего, они связаны с плохим управлением и с новыми научными открытиями. Эти два обстоятельства требуют этот конкурс продолжать столь долго, сколь возможно», — добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему при существующем запросе на профессиональных управленцев в гуманитарной сфере они так скромно представлены на конкурсе, Михаил Швыдкой признался: эта тема обсуждалась на наблюдательном совете.



«Нужно активизировать участие в конкурсе и представителей медицинской сферы, их тоже не хватает. Есть проблема и со спортивным направлением, культурным. Каждая отрасль требует серьезных управленцев. Но мы живем в свободной стране, на конкурс идут те люди, которым это необходимо. Люди культуры в этом плане довольно консервативны. […] Мы говорили о создании нового трека, возможно, он будет создан. Но любая специализация значительно удорожает конкурс. И экспертов, оценщиков такого уровня в других сегментах, я думаю, в этих сферах не так много. Мы пока обсуждаем это», — сообщил он прессе.

Напомним, полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — проходит в Нижнем Новгороде с 31 января по 2 февраля. По итогам повторного тестирования до участия в нем было допущено 282 управленца, из них девять представителей Пензенской области.

Ранее заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова, работающая на площадке, побеседовала с управленцами-земляками. Об их впечатлениях от участия в очных испытаниях конкурса можно почитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. О главном критерии, по которому ведущий эксперт площадки оценивал конкурсантов, можно почитать, пройдя по этой ссылке.