В СКР рассказали подробности смертельного пожара в Средней Елюзани

В Городищенском районе Пензенской области молодой человек пытался спасти мужчину из горящего дома, но не смог.

Пожар в одном из домов на улице Прогонной в селе Средняя Елюзань заметили соседи. Это произошло веером 1 февраля.

В жилище находился 58-летний мужчина. Его пытался вытащить 18-летний местный житель, но парень не смог этого сделать, так как помещения были в сильном дыму и охвачены огнем.

«Молодому человеку была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

К сожалению, хозяин дома погиб. Его тело обнаружили после того, как пожар потушили. Установлено, что очаг возгорания находился в комнате. Чтобы установить точную причину смерти мужчины, назначена судмедэкспертиза.

Пензенский следком проводит проверку.