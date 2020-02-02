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В СКР рассказали подробности смертельного пожара в Средней Елюзани

2 февраля в 16:12 150 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области молодой человек пытался спасти мужчину из горящего дома, но не смог.

Пожар в одном из домов на улице Прогонной в селе Средняя Елюзань заметили соседи. Это произошло веером 1 февраля.

В жилище находился 58-летний мужчина. Его пытался вытащить 18-летний местный житель, но парень не смог этого сделать, так как помещения были в сильном дыму и охвачены огнем.

«Молодому человеку была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

К сожалению, хозяин дома погиб. Его тело обнаружили после того, как пожар потушили. Установлено, что очаг возгорания находился в комнате. Чтобы установить точную причину смерти мужчины, назначена судмедэкспертиза.

Пензенский следком проводит проверку.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1435200/

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