Пензенцев предупреждают об опасном растении-паразите (видео)

Можно ли из выросшей сахарной свеклы сделать гербарий? Да, если над ней поработала повилика. Для пензенских фермеров, занимающихся растениеводством это враг № 1. Если сорняк появится на поле, хорошего урожая не будет.
«Что она делает? Своими побегами она оплетает растение-хозяина, фактически своими присосками впивается в стебель и начинает выкачивать нужные ему полезные вещества», — рассказала научный сотрудник пензенского филиала Всероссийского центра карантина растений Екатерина Сухолазова.
Как спасти пензенские пашни от растения-паразита, обсудили сотрудники Россельхознадзора, и научно-исследовательских вузов. Повод для тревоги более чем серьезный. Если в 2018-м в регионе выявили менее 20 мест распространения повилики, то в прошлом году — уже 25!
Сорняк может перекинуться на зерновые культуры. А их выращивание — одна из главных статей дохода для пензенских аграриев. В обработку почвы, приобретение горючего семян и удобрений они ежегодно вкладывают немалые средства, но все их старания повилика может свести на нет.
«Может быть и потеря урожая, и большие репутационные риски. Если взять какое-то семенное хозяйство — с ним просто никто не будет работать, если у него будут случаи обнаружения», — отметил директор филиала ФГБУ Всероссийского института карантина растений Алексей Сафонов.
Порой, обнаружив на частном поле растение-паразит, все, что остается инспекторам, — это вступить с его владельцем в переписку. Применять оперативные меры мешает несовершенство закона.
«Хорошо, когда производители откликаются, принимают какие-то меры, борются с этим сорняком», — сказал государственный инспектор отдела Управления Россельхознадзора по Пензенской области и республике Мордовия Евгений Сухолазов.
В прошлом году очаги повилики были зафиксированы на землях Тамалинского и Бековского районов. Специалисты Россельхознадзора намерены не допустить распространения опасного сорняка за пределы этих территорий, а в будущем и вовсе от него избавиться, сообщает телеканал «Экспресс».