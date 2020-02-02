В Пензе инспекторы проверили места зимней рыбалки (видео)

За то, что все любители хорошего клева соблюдают осторожность, выходя на лед, сотрудники МЧС поручиться точно не могут. Потому и приходится навещать замерзшие водоемы и русла рек, которые как магнит притягивают к себе рыбаков. Они раздают им листовки-памятки и просят зря не рисковать.
Старое русло Суры в микрорайоне Манчжурия — популярнейшее у поклонников рыбной ловли место. В будни здесь всегда встретишь людей, сидящих у лунок. В выходные их число увеличивается в разы. Вернуться с трофеем мечтает каждый. А лед, между тем, не везде толстый.
Рыба — в магазине, а здесь — удовольствие, говорят любители посидеть с удочкой. Потому, пока лед окончательно не растает, всегда найдутся те, кто захочет проверить его на прочность.
«Я — на пенсии. Чем заниматься? В окно сидеть смотреть? Или водку пить? Вот рыбалка отвлекает. Рыба как таковая, если честно, мне и не нужна. Вот поговорим посидим, посмеемся. Обед настанет — чайку попьем, сальца поедим», — поделился житель Пензы Василий Кривцов.
В прошлую зиму в регионе зафиксировали два случая гибели людей. Под лед провалились рыбак и ребенок. Декабрь и январь 2020-го прошли без происшествий. Сотрудники МЧС надеются, что и оставшиеся до половодья месяцы обойдутся без жертв, сообщает телеканал «Экспресс».