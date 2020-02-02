Пензенцев предупредили о сильном ветре

3 февраля в Пензе ожидается сильный ветер и мокрый снег. В городе будут усиленно дежурить аварийно-восстановительные бригады.

«Погодные условия могут неблагоприятно сказаться на функционировании объектов жизнеобеспечения», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По прогнозу, ночью будет мокрый снег, местами сильный, днем — небольшой и умеренный мокрый снег с дождем. Местами туман. Ветер — юго-западный 8−13 м/сек., местами порывы 15−18 м/сек. Температура воздуха ночью — минус 3, плюс 2ºС, днем — минус 2, плюс 3ºС.

Управление по делам ГОЧС Пензы напоминает, что при возникновении аварийных ситуаций следует немедленно оповещать по телефонам: 05, 63−10−05, 63−10−00, 63−10−03.