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В Пензенской области за год конфисковали 40 тонн санкционки (видео)

2 февраля в 23:42 176 просмотров

В 2019 году на территории Пензенской области было конфисковано 40 тонн санкционных продуктов. Об этом рассказал пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

В 2019 году в борьбе с распространением санкционных товаров акцент сделали на каналы поставки. Проверили логистические центры и оптовые базы, однако нарушений там не выявили. Как отмечают специалисты, запрещенные продукты практически невозможно найти и в крупных торговых сетях. Однако этого нельзя сказать об объектах средней и малой торговли. Санкционные товары туда, в основном, везут из Москвы.

«В прошлом году совместными усилиями мы на трассах останавливали фуры, которые шли не в наш регион — они были транзитными: шли в Сибирь по трассе М-5. Они были перехвачены, и найдено около 40 тонн санкционной продукции. Они уже даже не стесняются, они даже не переклеивают маркировку. То есть с московских рынков идут польские груши, яблоки. Они идут непосредственно в упаковках», — сообщил транспортный прокурор Сергей Гусев.

В 2019 году пензенская транспортная прокуратура выявила 45 правонарушений. В отношении недобросовестных предпринимателей возбудили административные дела, сообщает телеканал «Экспресс».


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