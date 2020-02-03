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В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей

3 февраля в 09:09 258 просмотров

В России предложили на федеральном уровне ужесточить наказании для шумных соседей и ввести штрафы. Об этом «Известиям» рассказала один из авторов законопроекта. Член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова.

Группа депутатов ГД уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для граждан составит от 5000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 150 000 Штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.

При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Эксперты отметили, что на данный момент федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.

«Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся «за бортом» правового регулирования», — уточнила депутат.


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