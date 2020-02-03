Жириновский предложит ввести пособия для домохозяек

Депутат Владимир Жириновский внесет в Государственную думу проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье, сообщают «Известия».

«Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — объяснил Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что часто женщины отказываются от работы из-за слишком большой нагрузки по дому. Выплату предлагается сделать чуть выше 12 000 рублей (МРОТ). По мнению политика, ее размер должен пропорционально увеличиваться за каждого дополнительного ребенка.

Некоторые члены Госдумы поддержали инициативу Владимира Жириновского.