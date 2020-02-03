Жительница Кижеватово пожаловалась губернатору на хамство в администрации

Губернатор Иван Белозерцев 3 февраля на оперативном совещании в правительстве рассказал о росте количества обращений, поступающих ему через соцсети, и сделал по ряду из них поручения членам кабмина. к

В частности, одно из обращений было от жительницы села Кижеватово, женщина рассказала о перебоях с водоснабжением.

«Якобы жаловались в администрацию к Демичеву [глава администрации Бессоновского района], но связаться с ним не удалось. Секретарь сказал, что «говорить с кем попало он не будет», — рассказал Иван Белозерцев суть обращения.

Глава региона поручил разобраться в этой проблеме, запросить записи разговоров. И, если секретарь действительно так ответил, то «ему нечего делать в администрации», подчеркнул он. Также он поручил кабинету министров обращать особое внимание на подобные вопросы.

Иван Белозерцев напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о недопущении хамства со стороны чиновников.