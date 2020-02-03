В Бессоновском районе пламя разрушило дом

Звонок на пульт дежурного МЧС поступил 2 февраля в 20:50. В селе Кижеватово на улице Овражной загорелся срубовой дом, крытый железом. Огонь полностью уничтожил кровлю и частично обрушил строение. Также пламя охватило пристрой площадью 70 квадратных метров. Постройка выгорела изнутри. Помимо этого, в пожаре пострадала пеноблочная баня.

Тушили огонь 17 человек с помощью пяти спецмашин.

«На территории Кижеватово пожарные гидранты были без воды, подъезд к пожарному водоему — завален ветками. Подразделения организовали подвоз воды с трассы М-5 «Урал» за 1,5 км от места пожара», — добавили в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка.

МЧС просит жителей региона быть осторожными с бытовыми приборами и отопительными системами. Нельзя оставлять без присмотра электроприборы, включенные в розетку. Также запрещено курить в постели, бросать непотушенные окурки в комнатах и помещениях.