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Тарифы на четырех пензенских автобусах станут регулируемыми

3 февраля в 10:35 536 просмотров

В Пензе изменили тарифы на нескольких маршрутах. Это стало известно из постановления, опубликованного на сайте мэрии.

Согласно плану регулярных перевозок, всего в Пензе действует 53 автобусных маршрута, включая микроавтобусы, тарифы по которым не регулируются муниципалитетом. Кроме того, по городу курсируют шесть троллейбусных маршрутов с регулируемыми тарифами.

Тарифы автобусов № 54 (Арбековская Застава — Аэропорт), № 66 (Арбековская Застава — Аэропорт), № 70 (Арбековская Застава — Ул. Российская), № 82с (ГПЗ-24 — ТЦ «Мега Пенза) с 1 января 2021 года станут регулируемыми. Больше, судя по документу, никаких изменений не планируется.

Напомним, речь о появлении в городе регулируемых тарифов шла, когда перевозчики летом прошлого года увеличили стоимость проезда.


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