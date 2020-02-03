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Белозерцев поручил провести проверку по фактам отравления алкоголем в регионе

3 февраля в 10:42 226 просмотров

На оперативном совещании в правительстве Пензенского региона, которое прошло 3 февраля, губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос об отравлении граждан алкоголем.

Несколько дней назад регионального управление Роспотребнадзора опубликовало печальную статистику: за год произошло 633 случая острых отравлений алкоголем, из них 256 — со смертельным исходом.

«Это касается Денисова [зампред регионального правительства Юрий Денисов], Сармина [начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин] - не ждите поручений. Отправляйтесь в районы, приглашайте УВД и обсуждайте эту тему. Выясняйте причины отравлений», — поручил Иван Белозерцев.

Также губернатор попросил подключаться к работе и разбираться в ситуации глав администраций районов.

«Надо наводить порядок, прошу подготовить предложения по проведению областного совещания по этому вопросу», — сказал глава региона.


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