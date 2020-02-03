Руководство «Термодома» стало призером конкурса «Предприниматель года» (видео)

Сам Рафик Ибрагимов не смог быть на мероприятии, награду за него из рук мэра Пензы Андрея Лузгина получили члены семьи — сыновья Ренат и Ильяс — также видные представители пензенского строительного бизнеса.

«Думаю, этой награды заслуживает не столько наша семья, сколько наша компания. Мы занимаемся строительством жилья, делаем добро людям, и, как видим, наши коллеги это оценивают», — подчеркнул Ильяс Ибрагимов.

Конкурс «Предприниматель года» имеет богатую историю. В этом году он прошел в 19 раз. Его основатель и руководитель дирекции — Константин Войцеховский.

«В зале сегодня 96 человек, 41 — претенденты на звание «Предприниматель года», 12 — претенденты на кубок победителей, то есть те, кто уже побеждал в конкурсе и теперь борется с лучшими. Выбор делают сами предприниматели, банкиры и представители СМИ», — рассказал Константин Войцеховский.

Напомним, годом ранее переходящий кубок предпринимателей регионального конкурса был передан на вечное хранение руководителю «Термодома» за три победы подряд. Рафик Ибрагимов становился обладателем кубка в 2017, 2018 и 2019 годах.