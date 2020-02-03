Пензенцы недовольны благоустройством стадиона «Снежинка»

Губернатор Иван Белозерцев на совещании 3 февраля рассказал о жалобе по пензенскому стадиону «Снежинка».

По словам пензенцев, покрытие стадиона неровное, в буграх. Во время их визита туда на лыжне были припаркованы машины. На спусках катаются на ватрушках, лыжню вытаптывают.

«Я понимаю, что люди хотят кататься на ватрушках, но там — лыжный стадион. Вы должны выезжать на место, разбираться, реагировать, а вас из теплого кабинета палкой не выгонишь», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к участникам совещания.

Губернатор отметил, что можно разграничить зоны для катания на лыжах и на ватрушках.

Еще одна жалоба по стадиону касалась отсутствия места для переодевания и неподготовленную лыжню. Глава региона поручил членам кабмина разобраться в ситуации.