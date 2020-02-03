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Депутат предложил не пускать в Россию посылки из Китая

3 февраля в 11:33 180 просмотров

В Госдуме предложили временно запретить ввоз в страну посылки из китайских интернет-магазинов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Инициатива принадлежит депутату Виталию Милонову. Он предложил ввести ограничения до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

«Между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что из Китая заказывают не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, приправы, готовые блюда длительного хранения и прочие товары. Все они могут стать «естественным инкубатором для любого вируса».

Напомним, вспышку нового типа китайской пневмонии под названием коронавирус зафиксировали в конце декабря в городе Ухань. Его жертвами в Китае уже стал 361 человек, зараженных — около 17200. Вне Поднебесной заболело более 140 человек. В России выявлены два случая заражения.


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