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В Пензе готовят план по реализации инвестпослания губернатора

3 февраля в 11:54 176 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев озвучил несколько поручений, касающихся реализации инвестиционного послания.

«Прошу председателя правительства [председатель правительства Пензенской области Николай Симонов] подготовить план по реализации послания до среды этой недели [5 февраля] с указанием конкретных мероприятий и сроков по исполнению. В послании были предложения по работе с бизнесом, прошу обратить на это внимание», — поручил Иван Белозерцев.

В частности, они касались изменения арендной ставки, налога. Губернатор попросил обсудить эти вопросы с представителями бизнеса и выработать предложения.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил региональному министерству финансов заложить средства на индустриальные парки: промышленный парк «Союз» в Пензе и «Мастер» в Сердобске.

«Конкретики не хватает, с резидентами никто не работает. Интересная тема по ТОСЭР в Заречном. Там есть возможность построить производство за пределами ЗАТО, но войти в ТОСЭР. Прошу вникнуть эту тему», — сказал глава региона.

Напомним, Иван Белозерцев выступил с инвестпосланием 27 января. Он подвел итоги работы правительства и муниципальных образований в социально-экономической сфере и обозначит задачи на 2020 год.


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