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Белозерцев озвучил необходимость создания мебельного кластера в регионе

3 февраля в 12:12 184 просмотра

В Пензенской области необходимо создавать мебельный кластер. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев на совещании 3 февраля.

«На территории области действуют шесть кластеров, нужно вернуться к кластеру мебельному. У нас мебельщики — сильные, но нужно их объединять, чтобы обсуждать их проблемы», — сказал глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, мебельные предприятия испытывают кадровый голод и вынуждены готовить специалистов на своих производствах. Губернатор спросил у министра образования региона Александра Воронкова, какая работа проводится в этом направлении. Он сообщил, что в этом году в средних специальных образовательных учреждениях в Кузнецке и Пензе появились группы, готовящие таких специалистов.

Иван Белозерцев поручил обсудить возможность контрактов, чтобы люди имели гарантированное трудоустройство. Он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по легализации трудовых отношений, и поручил рассмотреть возможность поддержки тех предприятий, которые согласятся вывести зарплату из «серой» зоны.


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