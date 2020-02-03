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В школы Пензенской области закупят копии Знамени Победы

3 февраля в 12:37 136 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев поручил членам кабинета министров обратить внимание на подготовку к празднованию Дня Победы в Пензенской области.

По словам главы региона, появляется много интересных предложений, касающихся организации празднования этой даты.

«Важно, чтобы работали оргкомитеты: областной и городской», — отметил он.

Иван Белозерцев спросил, какая работа проводится в школах по установке флагштоков. Министр образования региона Александр Воронков сообщил, флагштоки везде есть, скоро во все учреждения передадут копии Знамени Победы.

«На закупку Знамен Победы средства заложены», — пояснил министр.

Напомним, в 2020 году — 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. К важной дате уже началась активная подготовка. Материал, написанный по итогам одного из заседаний организационного комитета, на котором присутствовал губернатор, вы можете прочитать по ссылке.


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