На Севере грузовик влетел в забор

В Пензе на улице Аустрина днем 3 февраля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 12:30. Судя по кадрам, столкнулись грузовик без прицепа и Chevrolet Niva.

В результате у внедорожника разбито заднее стекло, а КамАЗ залетел на тротуар и врезался в забор частного дома. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения и рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос.