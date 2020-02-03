В Пензе в ряде аптек раскупили медицинские маски

В этом убедился корреспондент ИА «Пенза-Пресс», который 1 февраля посетил ряд аптек в центре Пензы. Например, в точке аптечной сети на ул. Московской, 37 маски закончились буквально в одночасье.

«Масок у нас сейчас нет. Пришли два уроженца КНР и купили сразу 405 масок. Мы заказали новые, но когда именно нам их поставят, еще неизвестно», — рассказала провизор.

Идем вниз по ул. Московской и заходим в ближайшую аптеку, которая находится через дорогу от Фонтанной площади. Здесь провизор сообщает, что маски в наличии имеются из нетканого материла. В упаковке — 3 штуки.

Масок в день проведения нашего мониторинга не оказалось в аптеке, расположенной на улице Володарского, 74. Не было их в аптеке на ул. Калинина, 93 и на ул. Калинина, 91.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься скупкой препаратов и защитных масок, создавая искусственный ажиотаж.

«Нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой», — сказала она.

Также не стоит забывать о правилах ношения масок. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют надевать их в людных местах и менять раз в 3 часа. Наиболее эффективными они будут в закрытых помещениях, на открытых пространствах этот вид защиты не особенно полезен.

Но специалисты просят не уповать лишь на барьерную защиту. Роспотребнадзор призывает пензенцев помнить и о других правилах. Так, следует в обязательном порядке тщательно мыть руки после посещения любых общественных мест, чаще проветривать помещения, не прикасаться грязными руками к лицу и глазам, а также избегать близких контактов с людьми, имеющими явные признаки ОРВИ.