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В Пензенской области не допустят снижения величины прожиточного минимума

3 февраля в 14:14 280 просмотров

Депутаты ЗакСобра на очередной сессии рассмотрят вопрос о внесении изменения в закон о величине прожиточного минимума Пензенской области.

Изменения планируются внести «в целях оказания необходимой государственной социальной помощи и поддержки малоимущим гражданам». Законопроектом предлагается «применять величину прожиточного минимума, установленную на квартал, предшествовавший кварталу, в котором произошло снижение его величины».

Дополнительных средств из бюджета не потребуется, сказано в пояснительной записке к проекту закона за подписью министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана.

В настоящее время средняя душевая величина прожиточного минимума равна 9179 рублей.

Напомним, прожиточный минимум необходим для расчета выплат и пособий гражданам. Это сумма, которая требуется для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Ее устанавливают каждый квартал по данным Росстата, как для страны в целом, так и для каждого региона отдельно. Причем есть среднедушевая величина прожиточного минимума, а есть величина по отдельным социально-демографическим категориям: трудоспособное население, пенсионеры, дети.


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