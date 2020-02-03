Иван Белозерцев поручил усилить работу с иностранными инвесторами

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 3 февраля на оперативном совещании в правительстве поручил активизировать создание в регионе совместных с зарубежным бизнесом предприятий.

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе состоялась встреча с послом ФРГ и представителями немецкого бизнеса, на которой иностранные партнеры заинтересовались сотрудничеством с пензенскими предприятиями в ряде отраслей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Надо искать пути создания совместных производств, посещать различные выставки, налаживать контакты. Необходимо презентовать потенциал Пензенского региона — промышленные площадки, индустриальные парки, рассказать, какой уровень подготовки кадров, специалистов на предприятиях, с которыми можно было бы создать совместное производство», — подчеркнул Иван Белозерцев.