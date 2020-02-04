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В Пензенском регионе могут снять запрет на проведение митингов рядом с вокзалами

4 февраля в 08:12 224 просмотра

На ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят предложение, которое касается проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций.

В настоящее время, согласно действующим нормам законодательства в регионе, запрещается проведение подобных публичных мероприятий в зданиях железнодорожных вокзалов и аэропортов, а также ближе чем за 30 метров от этих зданий.

Проектом закона предполагается внести некоторые коррективы. А именно, — исключить фразу «на расстоянии менее 30 метров от этих зданий».

Таким образом, если депутаты одобрят изменения, согласованные собрания, митинги, шествия и демонстрации можно будет проводить рядом со зданиями вокзалов и аэропортов.


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