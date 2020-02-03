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Крыса, котик и Олаф. Пензенцы делятся фото забавных снежных фигур

3 февраля в 15:07 234 просмотра

В Пензенской области все выходные шел снег. Благодаря этому местные жители нашли себе веселое занятие.

Фотографии забавных снежных фигур, которые слепили пензенцы, появились в соцсетях. Так, в одном из сообществ подписчики поделились снимками «ждуна», «сурового качка» и мультипликационного персонажа Олафа.

В другой группе пользователи запостили фото снежных зайчиков, котиков, монстров и крепостных стен.

Корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» слепила с ребенком целую семью снеговиков, состоящую из мамы и папы. Однако через некоторое время неизвестные испортили фигуры, сломав им головы.

Житель поселка Мичуринский второй год подряд радует соседей снежными фигурками символа года. В прошлом году это был поросенок, в этом — большая крыса, которая сидит на пьедестале.

Житель Каменки разместил на своей странице видео создания сказочных снежных персонажей. Он слепил медведя и волка. Однако его фигуры тоже подверглись нападению вандалов. Местные жители опубликовали в группе пост о том, как неизвестные разрушили снежных зверей. Но скульптор не расстроился и пообещал горожанам слепить новых персонажей.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/penza_live, https://vk.com/zpolana, https://vk.com/sekretkamenka

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