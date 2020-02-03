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В Пензенской области погорельцы могут рассчитывать на новый вид материальной помощи

3 февраля в 14:40 216 просмотров

В ходе совещания 3 февраля в правительстве региона члены кабмина рассмотрели вопрос о различных видах социальной помощи, оказываемых в Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев отдельно поднял тему о мерах поддержки погорельцам.

«При пожаре у нас была предусмотрена помощь лесоматериалами и выплата по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, плюс небольшая выплата из бюджета района, но этого мало, одежду купить не на что.

Мной подписано постановление, согласно которому люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации после пожара, имеют право на новую выплату до 150 тысяч рублей», — сказал губернатор.

Положение определяет порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, утратившим имущество в пожаре после 1 января 2020 года, сообщили в пресс-центре облправительства.

Право на получение выплаты имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на одного человека. Помощь окажут в случае полной утраты жилого помещения.

Еще одно условие — жилое помещение, где произошел пожар, должно было находиться на территории Пензенского региона. Граждане должны были проживать в нем постоянно. Кроме того, выплата положена тем, кто не получил материальную помощь за счет средств резервного фонда регионального правительства.

«Люди должны быть проинформированы о помощи, на которую могут рассчитывать», — подчеркнул Иван Белозерцев.


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