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Кузнечанин надругался над маленькой дочерью своей подруги

3 февраля в 14:58 324 просмотра

В Кузнецком районе Пензенской области состоялся суд над 30-летним местным жителем, который совершил насильственные действия сексуального характера над ребенком.

Установлено, что пьяный кузнечанин вечером 20 апреля пригласил к себе подругу, у которой была маленькая дочь. Женщина приняла предложение, и пришла в гости с ребенком, они остались с ночевкой.

«Ночью злоумышленник, используя беспомощное состояние девочки, обусловленное ее малолетним возрастом, без применения насилия совершил в отношении нее действия сексуального характера. Мать девочки в этот момент спала», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате суд назначил мужчине наказание — 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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