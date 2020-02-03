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Леонида Левина выдвинули кандидатом в совет директоров «Первого канала»

3 февраля в 15:20 232 просмотра

На сайте правительства опубликован документ о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Первый канал».

В списке кандидатов, которые могут войти в совет директоров, — заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, его заместитель и директор дирекции информационных программ телеканала Кирилл Клейменов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, музыкант Денис Мацуев, актер Михаил Боярский и другие.

Список выдвинул премьер-министр России Владимир Мишустин.

Напомним, Леонид Левин был назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ 22 января.


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