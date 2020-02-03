Шенгенскую визу будут получать по новым правилам

Евросоюз изменил правила получения Шенгенской визы, сообщает телеканал «360» . Теперь подать документы можно будет онлайн, за полгода, а не за три месяца.

Отмечается, что новые правила будут действовать для всех 105 стран третьего мира для въезда в страны Шенгенской зоны или связанные с ней: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

ЕС облегчил способ получения длительной визы сроком до пяти лет. Теперь, если путешественник не нарушает правила пребывания в странах, ему будут давать визы на все более долгое время. Подать заявку в большинстве случаев можно будет удаленно.

Но стоить виза теперь будет больше. Впервые с 2006 года Еврокомиссия решила повысить сбор: с 60 до 80 евро. Хорошая новость заключается в том, что Россию повышение не затронет из-за особого соглашения. То же касается путешественников из Армении и Азербайджана. Максимальный срок рассмотрения заявки на визу остался прежним — 15 дней. В особых случаях он может быть увеличен до 45.