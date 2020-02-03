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Шенгенскую визу будут получать по новым правилам

3 февраля в 15:40 190 просмотров

Евросоюз изменил правила получения Шенгенской визы, сообщает телеканал «360». Теперь подать документы можно будет онлайн, за полгода, а не за три месяца.

Отмечается, что новые правила будут действовать для всех 105 стран третьего мира для въезда в страны Шенгенской зоны или связанные с ней: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

ЕС облегчил способ получения длительной визы сроком до пяти лет. Теперь, если путешественник не нарушает правила пребывания в странах, ему будут давать визы на все более долгое время. Подать заявку в большинстве случаев можно будет удаленно.

Но стоить виза теперь будет больше. Впервые с 2006 года Еврокомиссия решила повысить сбор: с 60 до 80 евро. Хорошая новость заключается в том, что Россию повышение не затронет из-за особого соглашения. То же касается путешественников из Армении и Азербайджана. Максимальный срок рассмотрения заявки на визу остался прежним — 15 дней. В особых случаях он может быть увеличен до 45.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0-2642171/

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