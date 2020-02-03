Губернатор поделился историей героя Сурского края Николая Кулебяева

«Николай Кулебяев, Герой Советского Союза. Отличился при битве за Днепр. Его рота навела понтонную переправу и 32 часа под массированным огнем переправляла части через реку. Был тяжело ранен. Его действия способствовали захвату и удержанию плацдарма», — рассказал Иван Белозерцев.
Звание Героя Советского Союза Николаю Кулебяеву присвоили 15 января 1944 года.
#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Николай Кулебяев, Герой Советского Союза. Отличился при битве за Днепр. Его рота навела понтонную переправу и 32 часа под массированным огнём переправляла части через реку. Был тяжело ранен. Его действия способствовали захвату и удержанию плацдарма pic.twitter.com/SrpO8oiYUi— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 3, 2020
Напомним, губернатор о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, сообщил в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.