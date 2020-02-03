Губернатор поделился историей героя Сурского края Николая Кулебяева

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края. Делает он это в рамках спецпроекта. Новый пост на его странице появился 3 февраля.

«Николай Кулебяев, Герой Советского Союза. Отличился при битве за Днепр. Его рота навела понтонную переправу и 32 часа под массированным огнем переправляла части через реку. Был тяжело ранен. Его действия способствовали захвату и удержанию плацдарма», — рассказал Иван Белозерцев.

Звание Героя Советского Союза Николаю Кулебяеву присвоили 15 января 1944 года.

#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Николай Кулебяев, Герой Советского Союза. Отличился при битве за Днепр. Его рота навела понтонную переправу и 32 часа под массированным огнём переправляла части через реку. Был тяжело ранен. Его действия способствовали захвату и удержанию плацдарма pic.twitter.com/SrpO8oiYUi — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) February 3 , 2020

Напомним, губернатор о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, сообщил в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.