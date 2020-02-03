В Пензе ребенок выпал из окна

В Пензе маленький мальчик получил травмы при падении из окна. Следователи проводят проверку.

Установлено, что малыш упал из окна квартиры, расположенной на втором этаже, вечером 1 февраля. Ребенок в настоящее время находится в больнице.

«По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется. В момент падения ребенка с высоты его мать находилась в той же комнате», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение о необходимости возбуждения дела.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, так как это может быть опасно для их жизни и здоровья. По возможности, пензенцам советуют оборудовать окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими малышам самостоятельно открыть их.