На автономерах россиян скоро появится новая цифра

МВД уже готовит приказ. Подразделения ГИБДД смогут выдавать водителям новые номера, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков.
Автолюбители из Москвы, например, получат номера 677 или 999, в Екатеринбурге появится 666, в Алтайском крае — 222. До нового правила трехзначный код мог начинаться только с единицы или семерки.
Отмечается, что номеров в столице стало не хватать еще в 1998 году, когда закончилась 77-я серия. Тогда была введена 99-я, в 2002 году появилась 97-я серия, в 2005 году — 177-я. Затем были две неуспешные инициативы — предлагали изменить ГОСТ, добавив символ (что дало бы дополнительные 20 миллионов комбинаций), а 2010−2012 годах в ГИБДД предложили вообще отказаться от номера региона.