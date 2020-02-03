Поисковики нашли на Украине останки пензенского солдата

В Пензенской области разыскивают родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата.

В редакцию информагентства обратился командир поисковой группы «Азимут-58» города Сердобска Константин Кривулин.

«Осенью 2019 года на территории Житомирской области Украины отрядом «Поиск» города Житомир обнаружены останки военнослужащего рабоче-крестьянской Красной армии. Установить его личность удалось по медальону», — рассказал он.

Оказалось, что это уроженец поселка Веселый Башмаковского района Коршунов Александр Николаевич 1921 года рождения.

«Призван рядовой Коршунов был Соседским районным военным комиссариатом Пензенской области. С конца июля 1941 года он числился пропавшим без вести», — сообщил командир поисковой группы.

По данным медальона, в графе «родственники» у солдата записан отец Коршунов Николай Никифорович. Поселок Веселый сегодня не существует, и многие документы, в том числе и хозяйственные книги, утрачены, установить родственников пока не удалось.

Поисковики просят помочь отыскать родственников погибшего солдата, а также тех, кому что-либо может быть известно о них. Телефон для связи: 8−937−409−99−66.