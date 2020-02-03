На Шуисте легковушка сбила двух пензенцев

По предварительным данным, 1 февраля в 21:15 напротив дома № 27 автомобиль Lada Kalina, которым управлял 20-летний парень, сбила двух пешеходов. В результате аварии пострадали 47-летний мужчина и 42-летняя женщина. Первому медики оказали помощь на месте и отпустили, а женщине потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка.

Инспекторы настаивают на том, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, а также скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, сотрудники ГИБДД предупреждают пензенцев о снежной колее на проезжих частях. Чтобы избежать заноса автолюбителям следует не совершать резких маневров.