Курс евро взлетел вверх после выходных

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырастет с 63,1385 руб. до 63,9091 руб., курс евро — с 69,5976 руб. до 70,7921 руб.

Золото будет стоить 3 244,10 рублей за грамм, серебро — 36,75, платина — 1 956,10, палладий — 4 686,82.