Совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами министерств и ведомств
Мария Львова-Белова прошла в суперфинал конкурса «Лидеры России»
Городской транспорт. Фотозарисовка
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
Наши новости
Курсы доллара и евро медленно ползут вверх
Курс доллара вырос до 63 рублей
Центробанк поднял курсы доллара и евро
Курс доллара достиг 62 рублей
Центробанк поднял курсы и евро
Центробанк начал снижать курсы доллара и евро
Курсы доллара и евро начали расти
Курсы доллара и евро продолжают падать
Центробанк снизил курсы доллара и евро
Центробанк продолжает повышать курсы доллара и евро

Курс евро взлетел вверх после выходных

3 февраля в 17:27 116 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырастет с 63,1385 руб. до 63,9091 руб., курс евро — с 69,5976 руб. до 70,7921 руб.

Золото будет стоить 3 244,10 рублей за грамм, серебро — 36,75, платина — 1 956,10, палладий — 4 686,82.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...